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Волн нет, но только в одном месте: ситуация на калининградском побережье 7 июля

Информацию «Клопс» передали спасатели.

Источник: Клопс.ru

На побережье Калининградской области сохраняется штормовая погода. Купание, и то с осторожностью, разрешено только на одном курорте, рассказали «Клопс» спасатели и диспетчеры ЕДДС.

Во вторник, 7 июля, почти везде на море заметное волнение, поэтому в воду лучше не заходить. В некоторых местах ярко проявляется отбойное течение.

Балтийск: флаг чёрный. Температура и воды, и воздуха — 19−21 °C, но ветер делает купание невозможным: высота волны — около 1,5 м.

«Такое ощущение, что числа до десятого это всё, — поделился спасатель. Он напомнил, что завтра к середине дня ожидается ураган с порывами до 30 м/с. — Уже на север заворачивает. Похоже, Янтарному и Светлогорску тоже достанется». Зеленоградск: флаг чёрный, купание запрщено из-за волнения на море. Ветер слабый, 1 м/с. Воздух и вода прогрелись до 17 . Пионерский: флаг зелёный! Здесь тоже прохладно: температура воздуха — 20 , воды — 19 . Пока это самая благоприятная погода на побережье, купание с осторожностью разрешено. Волн нет. Светлогорск: чёрный флаг, купание пока запрещено. Правда, к утру волна немного стихла. «Может, и на красный перейдём к обеду, — отметил спасатель, — но не факт». Вода уже сейчас довольно тёплая, 19 , поэтому его товарищам приходится удвоить бдительность.

«Лезут всё равно, они ж приехали, — поделился он наблюдением за отдыхающими. — Ребята бегают, кричат в мегафон, гоняют. Сейчас опасно — отбойное течение». Янтарный: красный флаг, плавать нельзя. И здесь тоже проявился «отбойник», ветер слабый, но высота волны около 0,5 м. Температура воды — 20 , воздуха — 17 .

Информация актуальна на момент публикации.