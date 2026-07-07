Волн нет, но только в одном месте: ситуация на калининградском побережье 7 июля

«Такое ощущение, что числа до десятого это всё, — поделился спасатель. Он напомнил, что завтра к середине дня ожидается ураган с порывами до 30 м/с. — Уже на север заворачивает. Похоже, Янтарному и Светлогорску тоже достанется». Зеленоградск: флаг чёрный, купание запрщено из-за волнения на море. Ветер слабый, 1 м/с. Воздух и вода прогрелись до 17 . Пионерский: флаг зелёный! Здесь тоже прохладно: температура воздуха — 20 , воды — 19 . Пока это самая благоприятная погода на побережье, купание с осторожностью разрешено. Волн нет. Светлогорск: чёрный флаг, купание пока запрещено. Правда, к утру волна немного стихла. «Может, и на красный перейдём к обеду, — отметил спасатель, — но не факт». Вода уже сейчас довольно тёплая, 19 , поэтому его товарищам приходится удвоить бдительность.