Калининградка, которая поймала 2-летнего мальчика, выпавшего из окна, получит 1 миллион рублей

В тот день пенсионерка сажала цветы у дома, когда услышала крики детей. Увидев ребенка в окне, она успела подбежать и поймала его — одной рукой, ведь левая у Галины была ранее прооперирована. Ребенок не получил серьезных травм, а сама спасительница оказалась в больнице с переломами.