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Онищенко поддержал отмену домашнего задания в первых классах

Онищенко поддержал идею об отмене домашнего задания в первых классах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости поддержал инициативу Минпросвещения РФ по отмене домашнего задания в первых классах, так как это существенно снизит нагрузку на школьников и положительно скажется на здоровье детей.

Ранее РИА Новости сообщало о том, что Минпросвещения России опубликовало письмо, согласно которому с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников.

«Мы давно настаивали на этой норме, это будет хорошо. Детям, конечно, станет легче. Ребенок сейчас, приходя в первый класс, и так должен уметь считать и писать, не то, что было раньше. Поэтому это правильное и нужное решение во имя здоровья детей», — сказал Онищенко.

Он также добавил, что сложнее в этой ситуации будет учителям, поскольку нужно будет менять школьную программу для первых классов. Кроме того, пройденный материал с первоклассниками придется закреплять на уроке.