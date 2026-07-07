Онищенко поддержал отмену домашнего задания в первых классах

«Мы давно настаивали на этой норме, это будет хорошо. Детям, конечно, станет легче. Ребенок сейчас, приходя в первый класс, и так должен уметь считать и писать, не то, что было раньше. Поэтому это правильное и нужное решение во имя здоровья детей», — сказал Онищенко.