Иногородние выпускники получат выплату за трудоустройство в Нижегородской области

Уточняется, что выплату назначают тем, кто прибыл в регион из тех субъектов, которые не включены в перечень приоритетных для привлечения трудовых ресурсов. В список таких исключений, утвержденный федеральным правительством, входят Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Калужская, Кировская, Костромская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, Псковская, Сахалинская, Тамбовская, Ульяновская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.