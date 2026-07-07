Иногородние выпускники получат выплату за трудоустройство в Нижегородской области

Иногородние выпускники вузов, которые трудоустроились на нижегородские предприятия, смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 225 тысяч рублей. Регион запустил расширенную программу поддержки молодых специалистов, сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Не нужно искать деньги на старт, чтобы начать карьеру в Нижегородской области! Это наш вклад в решение проблемы кадрового дефицита», — сказал губернатор Глеб Никитин.
Выплату назначают в рамках проекта «Мобильность 1.0», которая направлена на борьбу с кадровым дефицитом в регионе. Как уточнил замглавы области Егор Поляков, помимо закрытия потребности предприятий в специалистах программа дает молодым профессионалам реальную финансовую поддержку.
Для получения помощи специалист должен иметь российское гражданство и трудовой договор на полный рабочий день (бессрочный либо срочный на срок не менее двух лет).
Уточняется, что выплату назначают тем, кто прибыл в регион из тех субъектов, которые не включены в перечень приоритетных для привлечения трудовых ресурсов. В список таких исключений, утвержденный федеральным правительством, входят Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Калужская, Кировская, Костромская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, Псковская, Сахалинская, Тамбовская, Ульяновская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.
Проконсультироваться по вопросам выплаты можно по единому телефону: 8 (831) 410−41−41.
Напомним, что поддержка молодых специалистов отвечает задачам национального проекта «Кадры», который реализуется по поручению президента Владимира Путина.
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