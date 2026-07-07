Обезвредившего преступника в ТЦ Александра Воеводу наградили власти Краснодара

После этого злоумышленник взорвал пиротехнику в детском центре интерактивных развлечений и быстро поднялся на эскалаторе на третий этаж. Его черную фигуру в этот момент заметил Александр Воевода, который стал очевидцем происходящего. Мужчина действовал решительно: в считанные минуты он заставил преступника лечь на пол, связал ему руки ремнем и удерживал до прибытия сотрудников полиции и Росгвардии.