Обезвредившего преступника в ТЦ Александра Воеводу наградили власти Краснодара

Как мы уже рассказывали, в разгар дня 20 июня, около 14:00, в ТЦ ворвался молодой человек с длинными волосами, одетый в черную одежду и берцы, вооруженный мачете. Как отмечают очевидцы, он вел себя неадекватно — лихорадочно носился по залу, словно кого-то разыскивая.
Когда к нему приблизился охранник, нападавший ударил его, а затем набросился на других посетителей, пытавшихся остановить злоумышленника. В зале возникла паника.
По информации Следственного комитета, в ходе атаки преступник смертельно ранил 41-летнюю женщину — она скончалась по пути в больницу. Ножевые ранения получили еще пять человек.
После этого злоумышленник взорвал пиротехнику в детском центре интерактивных развлечений и быстро поднялся на эскалаторе на третий этаж. Его черную фигуру в этот момент заметил Александр Воевода, который стал очевидцем происходящего. Мужчина действовал решительно: в считанные минуты он заставил преступника лечь на пол, связал ему руки ремнем и удерживал до прибытия сотрудников полиции и Росгвардии.
Сам герой пояснил, что быстро принять решение ему помогли опыт и боевая закалка, полученные в зоне специальной военной операции. Он отправил жену с ребенком в безопасное место — в магазин, а сам пошел останавливать злоумышленника.
В администрации Краснодара отметили, что Александр Воевода, ни секунды не сомневаясь, выполнил свой долг и спас жизни. Ранее он уже был удостоен ведомственной награды Следственного комитета России «Доблесть и отвага», а также премии имени Тиграна Кеосаяна. «Сегодня от имени краснодарцев поблагодарили героя за смелость и решительность», — подчеркнул Евгений Наумов.