В Красноярском крае на Госуслугах стартовала вторая волна записи в первый класс

В Красноярском крае на портале «Госуслуги» началась вторая волна записи детей в первый класс. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития региона.
До 5 сентября 2026 года заявление могут подать родители, которые хотят выбрать для ребенка школу, не закрепленную за адресом проживания. Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью, заполнить форму и отправить ее в выбранную школу. После этого в личный кабинет придет уведомление о регистрации заявления.
Школа может запросить оригиналы документов, если нужно подтвердить внеочередное, первоочередное или преимущественное право приема. Решение о зачислении принимают в течение 5 рабочих дней после приема заявления. Когда школа издаст акт о зачислении, уведомление появится в личном кабинете на портале.
Второй этап продлится до 5 сентября. Прием будет идти до заполнения свободных мест. В первую волну записи в первый класс в 2026 году большинство родителей в Красноярском крае выбрали электронный формат. Через «Госуслуги» подали более 25 тыс. заявлений, это почти 86% от общего числа.
Развитие возможностей портала проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных».