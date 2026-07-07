В Красноярском крае на Госуслугах стартовала вторая волна записи в первый класс

До 5 сентября 2026 года заявление могут подать родители, которые хотят выбрать для ребенка школу, не закрепленную за адресом проживания. Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью, заполнить форму и отправить ее в выбранную школу. После этого в личный кабинет придет уведомление о регистрации заявления.