В Светлогорске украдены строительные материалы, предназначенные для благоустройства спуска к морю — с площадки на улице Нахимова пропали 120 террасных досок. Ими планировали отделать дорожку. Ущерб составил около 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.