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В Светлогорске украдены строительные материалы, предназначенные для благоустройства спуска к морю

36-летний местный житель похитил 120 террасных досок.

В Светлогорске украдены строительные материалы, предназначенные для благоустройства спуска к морю — с площадки на улице Нахимова пропали 120 террасных досок. Ими планировали отделать дорожку. Ущерб составил около 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские выяснили, что доски забрал неизвестный, воспользовавшись свободным доступом на территорию.

Подозреваемым оказался 36-летний местный житель. Он задержан и доставлен в отдел. Похищенное изъято.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.