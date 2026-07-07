Названы главные угрозы для российских туристов в Египте

Напомним, что 19-летняя студентка ННГУ улетела в Египет 18 июня, а спустя некоторое время ей стало плохо. У девушки произошла остановка сердца, из-за чего ее в экстренном порядке госпитализировали в местную больницу. Несколько дней она находилась в реанимации в состоянии глубокой комы, родные собирали средства для ее дальнейшего лечения и транспортировки в Россию. 6 июля стало известно, что врачам не удалось спасти пациентку. К сожалению, ее болезнь прогрессировала слишком стремительно. Теперь тело девушки предстоит транспортировать на родину.