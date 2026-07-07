Названы главные угрозы для российских туристов в Египте

После сообщений о гибели нижегородской студентки во время отдыха в Египте специалисты напомнили туристам о наиболее распространенных угрозах для здоровья, с которыми можно столкнуться во время отдыха в этой стране. О них рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
По данным медицинских экспертов, одной из основных опасностей остаются тяжелые кишечные инфекции. Некоторые штаммы бактерий, включая кишечную палочку и шигеллы, способны вызывать серьезные осложнения, особенно у детей, пожилых людей и туристов с ослабленным иммунитетом.
Еще одним риском называют употребление контрафактного алкоголя. В суррогатной продукции может содержаться метанол, который даже в небольших количествах способен привести к тяжелому отравлению, потере зрения и другим опасным последствиям.
Кроме того, специалисты советуют быть внимательными к резким химическим запахам в гостиничных номерах. Они могут свидетельствовать о недавней обработке помещений инсектицидами. При появлении сильного запаха туристам рекомендуют обратиться к администрации отеля с просьбой заменить номер.
Чтобы снизить риск отравлений, путешественникам рекомендуют соблюдать простые меры предосторожности: пить только бутилированную воду, отказаться от напитков со льдом, тщательно выбирать продукты питания, отдавая предпочтение термически обработанным блюдам и фруктам, которые можно очистить самостоятельно.
Врачи также советуют заранее оформить медицинскую страховку и взять с собой базовую аптечку с сорбентами и средствами для восстановления водно-солевого баланса. При высокой температуре, многократной рвоте или появлении крови в стуле необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, поскольку такие симптомы могут свидетельствовать о тяжелой инфекции.
Напомним, что 19-летняя студентка ННГУ улетела в Египет 18 июня, а спустя некоторое время ей стало плохо. У девушки произошла остановка сердца, из-за чего ее в экстренном порядке госпитализировали в местную больницу. Несколько дней она находилась в реанимации в состоянии глубокой комы, родные собирали средства для ее дальнейшего лечения и транспортировки в Россию. 6 июля стало известно, что врачам не удалось спасти пациентку. К сожалению, ее болезнь прогрессировала слишком стремительно. Теперь тело девушки предстоит транспортировать на родину.