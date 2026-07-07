В Смоленске открылось отделение Федерации спортивных прыжков через резинку

Тренировочные занятия по новому виду спорта для детей и подростков стартуют уже с нового учебного года. Там будут функционировать группы для детей от 5 до 7 лет. В планах — открытие группы для ребят от 8 до 15 лет. Также в отделении планируется проводить подготовку к участию во всероссийских соревнованиях по прыжкам через резинку: фестиваль по адаптивным прыжкам через резинку «Огни движения», соревнования «Прыгай выше головы», конкурс «Использование прыжков через резинку в физкультурно-оздоровительной работе» и другие.