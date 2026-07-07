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В Смоленске открылось отделение Федерации спортивных прыжков через резинку

Занятия начнут проходить уже с нового учебного года.

Отделение Федерации спортивных прыжков через резинку открылось в Смоленске на базе центра образования № 2 «Гнездово» в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.

Тренировочные занятия по новому виду спорта для детей и подростков стартуют уже с нового учебного года. Там будут функционировать группы для детей от 5 до 7 лет. В планах — открытие группы для ребят от 8 до 15 лет. Также в отделении планируется проводить подготовку к участию во всероссийских соревнованиях по прыжкам через резинку: фестиваль по адаптивным прыжкам через резинку «Огни движения», соревнования «Прыгай выше головы», конкурс «Использование прыжков через резинку в физкультурно-оздоровительной работе» и другие.

«Хочу подчеркнуть, что эти соревнования входят в перечень мероприятий Министерства просвещения РФ — победители и призеры состязаний попадают в систему государственного информационного ресурса талантов России. Кроме того, в наших ближайших планах — организация и проведение муниципальных соревнований по спортивным прыжкам через резинку. Мы хотим, чтобы как можно больше детей и подростков региона могли попробовать свои силы в этом ярком виде спорта», — добавила директор регионального отделения Федерации спортивных прыжков через резинку Анастасия Фирсова.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.