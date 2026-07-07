Два рейса отменили и четыре задержали в нижегородском аэропорту 7 июля

Что касается задержанных рейсов, то в настоящее время перенесен вылет самолета в Калининград авиакомпании Nordwind — вместо 00:25 самолет запланирован на 10:40. Также с задержкой вылетит рейс в Минск «Аэрофлота» — вместо 6:00 в 12:00. Помимо этого, скорректировано расписание самолета в Екатеринбург перевозчика RedWings — он ожидается в 12:45 вместо запланированных 9:00. Еще один самолет этой же авиакомпании в Москву вместо 5:00 должен вылететь в 15:45.