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Центр здоровья Кумертау в Башкирии получил новое оборудование

В учреждение поступили анализатор окиси углерода и измеритель глюкозы.

Источник: Национальные проекты России

Новое диагностическое оборудование поступило в Центр здоровья городской больницы Кумертау в Башкирии по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Куюргазинского района.

Учреждение получило анализатор окиси углерода, измеритель концентрации глюкозы, ростомер, спирометр диагностический, тонометр электронный, весы напольные и анализатор состава тела. Техника позволяет проводить комплексную диагностику за одно посещение, выявлять риски заболеваний на ранних стадиях, составлять индивидуальные программы профилактики и оздоровления, отслеживать динамику изменений и эффективность рекомендаций.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.