С песнями и танцами: как нижегородцы коротают время в очередях на автозаправки

Еще один предприимчивый нижегородец в связи со всей ситуацией написал стихи. Видимо, как раз-таки стоя в очереди на АЗС. Несмотря на необычную атмосферу, многие жители отмечают, что вынужденное ожидание занимает несколько часов. Из-за большого скопления автомобилей на отдельных АЗС образуются заторы. Так, 6 июля в нижегородских пабликах завирусилась фотография с Комсомольской площади: там автомобилисты, которые хотели заправиться, образовали кольцевую пробку, выстроившись по всей площади в круг. Тем временем пользователи соцсетей продолжают делиться кадрами из очередей, которые все больше напоминают импровизированные встречи по интересам. Однако большинство автомобилистов надеется, что необходимость искать способы скоротать часы ожидания вскоре исчезнет вместе с дефицитом топлива.