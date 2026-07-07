С песнями и танцами: как нижегородцы коротают время в очередях на автозаправки

Многочасовые очереди на автозаправках в Нижегородской области становятся не только поводом для обсуждений, но и местом необычного досуга. Пока одни автомобилисты терпеливо ждут возможности заправиться, другие стараются превратить ожидание в импровизированный отдых. Как нижегородцы коротают время в автоочередях — смотрите в спецматериале на сайте pravda-nn.ru.
В социальных сетях распространяются видео, на которых один из водителей играет на баяне «Катюшу» прямо возле автомобилей, развлекая других участников очереди. Ожидающие все снимают на камеры — и, судя по эмоциям, явно в восторге от такого импровизированного концерта.
«Самый главный ресурс России — это наше терпение!» — написала под видео Катерина.
«И смешно, и грустно», — добавил Матвей.
«Дядечка молодец, сам не унывает и другим не даëт», — подтвердила Ольга.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5jb20lMkZjbGlwX2V4dC5waHAlM0ZvaWQlM0QtNjExMjYxODUlMjZpZCUzRDQ1NjI1NTk0MSUyNmF1dG9wbGF5JTNEMSUyMiUyMHdpZHRoJTNEJTIyMzYzJTIyJTIwaGVpZ2h0JTNEJTIyNzE0JTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwJTIyJTIwYWxsb3clM0QlMjJhdXRvcGxheSUzQiUyMGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYSUzQiUyMGZ1bGxzY3JlZW4lM0IlMjBwaWN0dXJlLWluLXBpY3R1cmUlM0IlMjBzY3JlZW4td2FrZS1sb2NrJTNCJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFНа других кадрах ожидающие устраивают танцы рядом с машинами, а некоторые и вовсе организуют ужин на колесах — заказывают доставку роллов, пиццы и других блюд, после чего смотрят фильмы и сериалы прямо в салоне автомобиля.
«Жаль, шашлыки нельзя жарить…», — высказался Александр.
Еще один предприимчивый нижегородец в связи со всей ситуацией написал стихи. Видимо, как раз-таки стоя в очереди на АЗС. Несмотря на необычную атмосферу, многие жители отмечают, что вынужденное ожидание занимает несколько часов. Из-за большого скопления автомобилей на отдельных АЗС образуются заторы. Так, 6 июля в нижегородских пабликах завирусилась фотография с Комсомольской площади: там автомобилисты, которые хотели заправиться, образовали кольцевую пробку, выстроившись по всей площади в круг. Тем временем пользователи соцсетей продолжают делиться кадрами из очередей, которые все больше напоминают импровизированные встречи по интересам. Однако большинство автомобилистов надеется, что необходимость искать способы скоротать часы ожидания вскоре исчезнет вместе с дефицитом топлива.
Ранее стало известно, что для стабилизации ситуации сотрудники Госавтоинспекции усилили патрулирование дорог Нижегородской области. Инспекторы помогают регулировать движение возле заправок, информируют водителей о наличии топлива и пресекают случаи незаконной продажи бензина с бензовозов.
6 июля в Нижнем Новгороде провели оперштаб по ситуации с топливом в регионе. Одним из решений стало увеличение объемов поставок на АЗС со стороны нефтяных компаний. Сейчас рост составляет 29% по сравнению с концом прошлой недели. Также теперь в одни руки будут отпускать до 40 литров — такую практику уже применяют на заправках «ЛУКОЙЛа». На АЗС «Газпромнефти» и «Татнефти» разрешат продажу бензина в канистры для водного транспорта и средств механизации.
Кроме того, на территории региона запустят отпуск топлива по QR-кодам. По словам главы Нижегородской области, это поможет справедливо распределять бензин в условиях его дефицита.