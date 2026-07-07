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Столицу Беларуси посетила делегация Нижегородского района

В ходе переговоров белорусская и нижегородская стороны сосредоточились на совместных направлениях сотрудничества.

Представители администрации Нижегородского района совершили рабочую поездку в Минск. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

В ходе переговоров белорусская и нижегородская стороны сосредоточились на совместных направлениях сотрудничества — в частности, на внедрении социальных инициатив, модернизации городской среды и совершенствовании инфраструктурных решений.

В программу визита вошли не только деловые встречи, но и культурно‑ознакомительные мероприятия, позволившие делегатам ближе познакомиться с особенностями столицы Беларуси.

По возвращении участники поездки поделились впечатлениями: в администрации Нижегородского района отметили, что насыщенный формат визита стал значимым шагом в выстраивании межмуниципального взаимодействия. Там подчеркнули: тёплый приём и продуктивный обмен мнениями со стороны белорусских партнёров создают хорошую основу для долгосрочного сотрудничества.

Ранее Нижегородская область нашла шестой регион-партнёра в Республике Беларусь.

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