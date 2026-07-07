Нижегородка отсудила компенсацию у крупного оператора связи

Вачский межрайонный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск прокурора в интересах пенсионерки к оператору сотовой связи о взыскании компенсации морального вреда и штрафа. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.
По материалам дела, в феврале 2024 года женщине позвонил мошенник, представившийся сотрудником полиции. Под предлогом необходимости оплатить лечение пострадавшего в ДТП пенсионерка перевела злоумышленникам более 100 тысяч рублей. Ранее мировой судья установил, что оператор не прекратил звонок, поступивший с сети иностранного оператора под видом российского номера, чем нарушил требования федерального закона «О связи». За это компанию уже привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 600 тысяч рублей.
Прокурор просил взыскать в пользу пенсионерки 150 тысяч рублей компенсации морального вреда и 75 тысяч рублей штрафа. Однако суд удовлетворил требования частично, присудив женщине 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 5 тысяч рублей штрафа. Решение пока не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что 23 млн рублей авансов за музей ФСБ отсудила нижегородская компания.