В селе Дубовом Тамбовской области пройдет фестиваль «Фруктовый вернисаж»

Фестиваль «Фруктовый вернисаж» состоится в селе Дубовом Тамбовской области 15 августа при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Петровского района.
Населенный пункт славится своими яблоневыми садами. Поэтому гостей ждет познавательная экскурсия, на которой они смогут посетить местный музей и увидеть, как устроено производство предприятия «Дубовое», попробовать каши и свежие ягоды, чай и различные сладости. Также состоятся выступления лучших творческих коллективов и ярмарка местных товаров. Для детей будет работать «Детский городок» с аттракционами для малышей. В конце праздника состоится дегустация огромного праздничного фруктово-ягодного пирога.
Для удобства жителей и гостей будет организован специальный транспорт. Из села Петровского в Дубовое можно будет доехать на автобусе, который будет отправляться от здания администрации.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.