На правобережье Красноярска изменилась схема движения транспорта

В Кировском районе Красноярска на переулке Маяковского изменилась схема движения. На участке от улицы Щорса до улицы Кутузова уже несколько недель действуют новые дорожные знаки.
В Госавтоинспекции сообщили, что теперь проезд по переулку Маяковского между школой № 81 и детским садом № 168 разрешен только от улицы Кутузова в сторону улицы Щорса. Для движения в обратном направлении — от Щорса к Кутузова — предусмотрен параллельный проезд по этому же переулку.
Также в ГАИ напомнили, что выезд на полосу встречного движения и несоблюдение знаков является нарушением. За это предусмотрен штраф 7 500 рублей и лишение права управления транспортом на срок от четырех до шести месяцев. При повторном нарушении водителя могут лишить прав на год.
«Пожалуйста, не рискуйте своими правами и безопасностью окружающих. Внимательно следите за дорожными знаками!» — обратились к красноярцам с просьбой в Госавтоинспекции.