На правобережье Красноярска изменилась схема движения транспорта

В Госавтоинспекции сообщили, что теперь проезд по переулку Маяковского между школой № 81 и детским садом № 168 разрешен только от улицы Кутузова в сторону улицы Щорса. Для движения в обратном направлении — от Щорса к Кутузова — предусмотрен параллельный проезд по этому же переулку.