В Екатеринбурге протестируют новую модель белорусского троллейбуса цвета лайм

«Этот продукт будет в ближайшее время проходить испытания и в Екатеринбурге. Крупная партия машин осенью будет поставлена в Санкт-Петербург. Также ведутся переговоры на поставку тридцати таких машин в уральский регион, мы готовы участвовать в конкурсе», — рассказал «РГ» Иванкович.