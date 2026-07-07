В Екатеринбурге протестируют новую модель белорусского троллейбуса цвета лайм

Как рассказал журналистам гендиректор МАЗ Валерий Иванкович, эта модель — результат российско-белорусской кооперации. В частности, компании из РФ поставляют металл, батареи и телекоммуникационное оборудование, но сборка идет на мощностях завода в Минске.
Новый троллейбус большого класса, рассчитан на 64 сидячих места. Запас автономного хода за счет батарей без внешней подпитки электричеством составляет 30 километров. Модель — не опытная, она уже запущена в серийное производство.
«Этот продукт будет в ближайшее время проходить испытания и в Екатеринбурге. Крупная партия машин осенью будет поставлена в Санкт-Петербург. Также ведутся переговоры на поставку тридцати таких машин в уральский регион, мы готовы участвовать в конкурсе», — рассказал «РГ» Иванкович.
У машины — необычный цвет кузова. Троллейбус яркого лаймого окраса, который производители не хотят менять. «Это наша дизайнерская разработка, на наш взгляд, он хорошо восполняет нехватку солнца», — уточнили представители предприятия.