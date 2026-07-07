В Долинске на Сахалине открыли новый скейт-парк

Современный скейт-парк открыли в городе Долинске Сахалинской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
На новой площадке появились элементы для катания на скейтборде, роликах, самокатах и велосипедах. Там также планируют проводить соревнования по экстремальным видам спорта.
«Наш город переживает настоящее преображение. Появление современных детских площадок и благоустройство скверов и парков кардинально меняют его облик. Создание спортивной инфраструктуры, безопасной городской среды и комфортных условий для жителей — одно из приоритетных направлений работы администрации Долинского муниципалитета», — подчеркнула первый вице-мэр Наталья Хиценко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.