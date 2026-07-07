С начала года в ДТП в Калининградской области погибли 49 человек

Больше всего ДТП за неделю зафиксировано в Калининграде — семь аварий, один погибший, восемь пострадавших. По одному смертельному ДТП произошло в Багратионовском районе и два — в Гвардейском районе с пятью пострадавшими. Также аварии зарегистрированы в Гурьевском, Полесском и Правдинском районах.