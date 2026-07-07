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С начала года в ДТП в Калининградской области погибли 49 человек

Прокуратура Калининградской области призывает граждан соблюдать Правила дорожного движения. С начала 2026 года в области зарегистрировано 440 ДТП с пострадавшими. Погибли 49 человек, травмы получили 498.За прошедшую неделю произошло 13 аварий, в которых пострадали 17 человек, двое погибли. Сотрудники Госадминистрации задержали 17 водителей в состоянии опьянения….

Источник: Янтарный край

Прокуратура Калининградской области призывает граждан соблюдать Правила дорожного движения. С начала 2026 года в области зарегистрировано 440 ДТП с пострадавшими. Погибли 49 человек, травмы получили 498.

За прошедшую неделю произошло 13 аварий, в которых пострадали 17 человек, двое погибли. Сотрудники Госадминистрации задержали 17 водителей в состоянии опьянения. В отношении двоих из них возбуждены уголовные дела за повторное нетрезвое вождение (ст. 264.1 УК РФ), изъято 2 автомобиля.

Больше всего ДТП за неделю зафиксировано в Калининграде — семь аварий, один погибший, восемь пострадавших. По одному смертельному ДТП произошло в Багратионовском районе и два — в Гвардейском районе с пятью пострадавшими. Также аварии зарегистрированы в Гурьевском, Полесском и Правдинском районах.

Прокуратура напоминает: садиться за руль в нетрезвом виде, нарушать скоростной режим и правила обгона — значит рисковать жизнью своей и окружающих.

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