С начала года в ДТП в Калининградской области погибли 49 человек

Прокуратура Калининградской области призывает граждан соблюдать Правила дорожного движения. С начала 2026 года в области зарегистрировано 440 ДТП с пострадавшими. Погибли 49 человек, травмы получили 498.
За прошедшую неделю произошло 13 аварий, в которых пострадали 17 человек, двое погибли. Сотрудники Госадминистрации задержали 17 водителей в состоянии опьянения. В отношении двоих из них возбуждены уголовные дела за повторное нетрезвое вождение (ст. 264.1 УК РФ), изъято 2 автомобиля.
Больше всего ДТП за неделю зафиксировано в Калининграде — семь аварий, один погибший, восемь пострадавших. По одному смертельному ДТП произошло в Багратионовском районе и два — в Гвардейском районе с пятью пострадавшими. Также аварии зарегистрированы в Гурьевском, Полесском и Правдинском районах.
Прокуратура напоминает: садиться за руль в нетрезвом виде, нарушать скоростной режим и правила обгона — значит рисковать жизнью своей и окружающих.