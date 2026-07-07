Пенсионерке, спасшей выпавшего из окна ребенка, планируют вручить премию 1 млн рублей

71-летняя калининградка получит 17-ю премию имени Тиграна в размере 1 млн рублей за спасение двухлетнего мальчика, выпавшего из окна четвертого этажа на ул. Тургенева. Об этом сообщила пресс-служба БСМП.
Галина работала с цветами возле дома, когда услышала крики детей. Увидев ребенка в окне, она успела подбежать и поймала его, смягчив падение. Причем сделать это пришлось одной рукой — левая у женщины была ранее прооперирована. Малыш не получил серьезных травм, его жизни ничего не угрожает. Сама пенсионерка оказалась в больнице с переломами.
Премия им. Тиграна Кеосаяна — это российская негосударственная награда, учрежденная в феврале 2026 года главным редактором RT Маргаритой Симоньян в память о ее муже, режиссере Тигране Кеосаяне. Ее ежегодно вручают обычным людям, которые, рискуя собой, спасают жизни других. Традиционное экспертное жюри отсутствует, решения о присуждении принимает лично Симоньян.