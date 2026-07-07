Пенсионерке, спасшей выпавшего из окна ребенка, планируют вручить премию 1 млн рублей

Галина работала с цветами возле дома, когда услышала крики детей. Увидев ребенка в окне, она успела подбежать и поймала его, смягчив падение. Причем сделать это пришлось одной рукой — левая у женщины была ранее прооперирована. Малыш не получил серьезных травм, его жизни ничего не угрожает. Сама пенсионерка оказалась в больнице с переломами.