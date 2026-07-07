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Сотрудники МЧС спасли 6 человек при пожаре в многоэтажке в Выксе

Огонь вспыхнул в одной из квартир.

Источник: Живем в Нижнем

В многоквартирном доме в Выксе произошел пожар. Сотрудники МЧС спасли 6 человек и эвакуировали еще 15, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пламя вспыхнуло в одной из квартир многоэтажки, расположенной в рабочем поселке Досчатое. Огонь был потушен на площади 20 «квадратов». Повреждения получили балконы трех квартир.

«На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение и сообщение о происшествии», — уточнили в МЧС.

К счастью, обошлось без жертв. Предварительно, к ЧП привела неосторожность при курении.

Ранее мы писали, что три человека погибли на пожарах с 29 июня по 5 июля в Нижегородской области.

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