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После жалобы жителей на набережной Красноярска отремонтировали качели

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На набережной имени Совмена в районе Ладейской протоки восстановили качели, которые были повреждены.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На набережной имени Совмена в районе Ладейской протоки восстановили качели, которые были повреждены.

О проблеме жители сообщили в чат главы Красноярска Сергея Верещагина. На опубликованных фотографиях было видно, что у конструкции вырваны деревянные доски и оборвана одна из цепей.

После обращения специалисты Управления зеленого строительства выехали на место, осмотрели качели и выполнили необходимый ремонт. Теперь конструкция снова безопасна и доступна для отдыхающих.

В УЗС поблагодарили красноярцев за внимательность и напомнили, что продолжают оперативно реагировать на сообщения горожан о повреждениях объектов городского благоустройства.

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