После жалобы жителей на набережной Красноярска отремонтировали качели

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На набережной имени Совмена в районе Ладейской протоки восстановили качели, которые были повреждены.
О проблеме жители сообщили в чат главы Красноярска Сергея Верещагина. На опубликованных фотографиях было видно, что у конструкции вырваны деревянные доски и оборвана одна из цепей.
После обращения специалисты Управления зеленого строительства выехали на место, осмотрели качели и выполнили необходимый ремонт. Теперь конструкция снова безопасна и доступна для отдыхающих.
В УЗС поблагодарили красноярцев за внимательность и напомнили, что продолжают оперативно реагировать на сообщения горожан о повреждениях объектов городского благоустройства.
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