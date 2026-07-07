Завершено расследование уголовного дела о диверсии в тамбовском Мичуринске

Расследованием уголовного дела занималось УФСБ по региону. По версии следствия, в 2025 году фигуранта «путем обмана склонили к совершению диверсий» в Тамбовской области. Для этого ему передали координаты объектов энергетической инфраструктуры и поставили задачу по их повреждению. Довести задуманное до конца мужчина не смог, так как был задержан силовиками.