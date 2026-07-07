Карантин по «птичьей чуме» ввели на птицефабрике под Красноярском

На птицефабрике «Бархатовская» введён режим карантина, который будет действовать до 1 сентября. Причиной стала вспышка болезни Ньюкасла, также известной как псевдочума птиц.
Болезнь Ньюкасла — это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое представляет серьёзную угрозу для пернатых.
Псевдочума птиц поражает дыхательную, пищеварительную системы и центральную нервную систему. Смертность достигает критических показателей — до 90% поголовья при отсутствии своевременных мер защиты.
Вирус может передаваться людям, однако для человеческого организма он не несёт такой фатальной угрозы.