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Карантин по «птичьей чуме» ввели на птицефабрике под Красноярском

Он будет действовать до 1 сентября.

Источник: KrasnoyarskMedia

На птицефабрике «Бархатовская» введён режим карантина, который будет действовать до 1 сентября. Причиной стала вспышка болезни Ньюкасла, также известной как псевдочума птиц.

Болезнь Ньюкасла — это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое представляет серьёзную угрозу для пернатых.

Псевдочума птиц поражает дыхательную, пищеварительную системы и центральную нервную систему. Смертность достигает критических показателей — до 90% поголовья при отсутствии своевременных мер защиты.

Вирус может передаваться людям, однако для человеческого организма он не несёт такой фатальной угрозы.