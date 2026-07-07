На улице Лесопарковой в Красноярске ограничат движение из-за ремонта теплосети

В Красноярске с 11 июля временно ограничат движение на улице Лесопарковой. Там заменят около 280 м магистрального трубопровода диаметром 500 мм, от которого зависят отопление и горячая вода в микрорайоне Ветлужанка. В пресс-службе СГК Красноярского края сообщили, что ограничение введут в два этапа. Работы планируют завершить до 22 августа. На время ремонта для жителей Ветлужанки организуют дополнительный проезд через соседнюю парковку, автобусную остановку также перенесут, чтобы обеспечить безопасность водителей и пешеходов. [caption id= «attachment_370627» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/id1901067718_biz[/caption] Решение о замене участка приняли после дополнительной диагностики с помощью роботизированного комплекса. Обследование показало, что трубопровод может не выдержать предстоящий отопительный сезон, поэтому ремонт решили провести летом. Всего в этом году в Красноярске обновляют теплосети на 80 участках. Сейчас выполнено 40% плана, еще 26% объектов находятся в работе. Напомним, что с 7 июля на обходе Красноярска возле Солонцов изменится схема движения.