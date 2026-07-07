В Херсонской области ввели режим техногенной ЧС

В Херсонской области введен режим техногенной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области», — говорится в публикации.
По словам губернатора, принятая мера позволит ускорить решение вопросов, связанных с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики. Режим ЧС сократит бюрократические процедуры, необходимые для оперативной закупки техники, оборудования и материалов.
Владимир Сальдо подчеркнул, что для жителей области никаких ограничений или изменений привычного уклада жизни в связи с введением режима не вводится.