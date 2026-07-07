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В Херсонской области ввели режим техногенной ЧС

Губернатор Херсонской области объявил о введении режима техногенной ЧС. Указ позволит оперативно решать вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры и экономики региона. При этом привычный уклад жизни населения останется без изменений.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Херсонской области введен режим техногенной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области», — говорится в публикации.

По словам губернатора, принятая мера позволит ускорить решение вопросов, связанных с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики. Режим ЧС сократит бюрократические процедуры, необходимые для оперативной закупки техники, оборудования и материалов.

Владимир Сальдо подчеркнул, что для жителей области никаких ограничений или изменений привычного уклада жизни в связи с введением режима не вводится.

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