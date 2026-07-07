Водитель иномарки задавил мужчину на федеральной трассе под Волгоградом

6 июля в Дубовском районе Волгоградской области произошло очередное смертельное ДТП с участием иномарки. Поздней ночью автомобиль сбил на полном ходу мужчину. Инцидент случился недалеко от автобусной остановки «Поворот на Челюскинец» на участке в границах Пичужинского сельского поселения.