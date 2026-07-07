В Красноярске коммунальщики устраняют последствия проливного дождя

6 июля на очистные сооружения города поступило более 470 тыс. кубометров стоков. Из них около 180 тыс. кубометров составила дождевая вода. Во время ливня вода через открытые колодцы смывала с улиц грязь и землю в сети водоотведения. Из-за этого в канализационных трубах образовались засоры, а насосные агрегаты на канализационно-насосных станциях работали с повышенной нагрузкой из-за большого объема дождевой воды и мусора.