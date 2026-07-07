В Красноярске коммунальщики устраняют последствия проливного дождя

В Красноярске после сильного дождя специалисты «КрасКом» устраняют засоры в канализации и приводят в порядок участки, где ливнем размыло места земляных работ.
6 июля на очистные сооружения города поступило более 470 тыс. кубометров стоков. Из них около 180 тыс. кубометров составила дождевая вода. Во время ливня вода через открытые колодцы смывала с улиц грязь и землю в сети водоотведения. Из-за этого в канализационных трубах образовались засоры, а насосные агрегаты на канализационно-насосных станциях работали с повышенной нагрузкой из-за большого объема дождевой воды и мусора.
Сейчас на 10 канализационно-насосных станциях идет просушка насосов. Еще на трех станциях в Советском районе, которые остались без электроэнергии после аварии на подстанции, установили мобильные дизельные генераторы. Они нужны для работы дренажных насосов.
На очистных сооружениях также очищают от мусора решетки-фильтры. Коллекторы промывают водой под высоким давлением от ила, земли и мусора. Кроме того, специалисты подсыпают места земляных работ, которые размыло ливнем. Речь идет об участках, где проходил ремонт сетей, но благоустройство еще не восстановили.
Заявки на подсыпку провалов принимают круглосуточно по телефону +7 (391) 211−39−63. Горожанам напоминают, что самостоятельно открывать люки колодцев для быстрого слива луж нельзя. Это перегружает очистные сооружения и создает опасность для пешеходов и водителей.