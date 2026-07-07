Найдены новые участки ДНК, влияющие на урожайность пшеницы

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Исследователи Института цитологии и генетики СО РАН выявили новые участки ДНК мягкой пшеницы, которые устойчиво связаны с ключевыми компонентами урожайности. Результаты были представлены на мультиконференции «Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология» в Новосибирске, сообщили в пресс-службе института.
Продуктивность мягкой пшеницы — один из главных, но самых сложных для селекции признаков. Она зависит одновременно от множества генов и от условий выращивания, из-за чего результаты отдельных экспериментов часто плохо воспроизводятся в других климатических и агротехнических условиях. Ученые поставили задачу найти именно те участки генома, которые стабильно проявляют свое действие на разном генетическом материале и при разных погодных условиях.
«В итоге были обнаружены стабильные локусы на хромосомах 2D, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B и 7A, связанные с массой тысячи зерен, числом зерен в колосе и массой зерна с колоса», — говорится в сообщении.
Для наиболее перспективных локусов сотрудники ИЦиГ СО РАН разработали маркеры, пригодные для практической селекции. В ходе независимой проверки три из них показали устойчивую связь прежде всего с массой тысячи зерен, а также с отдельными компонентами продуктивности и урожайностью в целом.
«Мы подтвердили, что как минимум три маркера стабильно ассоциированы с массой тысячи зерен — одним из ключевых признаков продуктивности мягкой пшеницы», -отметила Антонина Киселева. Эти маркеры можно использовать в программах маркер ассоциированной селекции для отбора перспективных растений уже на ранних этапах работы, сокращая сроки создания новых сортов.
Такие маркеры дают селекционерам инструмент для более точного отбора, снижая зависимость от многолетних полевых испытаний и погодных колебаний. Следующий шаг — расширенная проверка разработанных маркеров на более широком наборе сортов и линий в различных эколого географических условиях, а также поиск конкретных генов, лежащих в основе выявленных локусов.
О конференции.
15-я Международная мультиконференция «Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология» (BGRS/ SB-2026) проходит с 6 по 11 июля 2026 года на базе Новосибирского государственного университета (НГУ). Организатором выступил Институт цитологии и генетики СО РАН.