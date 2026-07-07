Найдены новые участки ДНК, влияющие на урожайность пшеницы

Продуктивность мягкой пшеницы — один из главных, но самых сложных для селекции признаков. Она зависит одновременно от множества генов и от условий выращивания, из-за чего результаты отдельных экспериментов часто плохо воспроизводятся в других климатических и агротехнических условиях. Ученые поставили задачу найти именно те участки генома, которые стабильно проявляют свое действие на разном генетическом материале и при разных погодных условиях.