Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России готовятся ввести утильсбор на железнодорожную технику

В Минпромторге разрабатывают механизм нового платежа.

Источник: Клопс.ru

Министерство промышленности и торговли России прорабатывает возможность введения механизма утильсбора на железнодорожную технику. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов в ходе выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге, сообщает во вторник, 7 июля, РИА Новости.

«Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета, соответственно, ресурсов для поддержки промышленности. В этом качестве у нас работает утилизационный сбор на колёсную и самоходную технику. И сейчас у нас есть ряд обращений от губернаторов и представителей отрасли о введении подобного механизма по железнодорожному машиностроению», — отметил Антон Алиханов.

Калининградцам объяснили, почему не запускают двухэтажные поезда до Москвы и Петербурга.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше