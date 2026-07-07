Будущим поколениям надо передавать историю о свободе Кубы, заявил Володин

«Надо передавать будущим поколениям историю о свободе, о Кубе, потому что это пример, когда народ, сплотившись, может многое сделать для того, чтобы победить. И маленький остров рядом с огромными Соединенными Штатами Америки получил права и свободы именно благодаря тому, что Фидель Кастро, Че Гевара, Рауль Кастро и многие другие, объединенные общей идеей жить самостоятельно, сделали все для того, чтобы Куба обрела свободу», — сказал Володин на открытии выставки.