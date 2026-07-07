Будущим поколениям надо передавать историю о свободе Кубы, заявил Володин

Выставка «Солдат эпохи. К 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро» открылась в Госдуме.
«Надо передавать будущим поколениям историю о свободе, о Кубе, потому что это пример, когда народ, сплотившись, может многое сделать для того, чтобы победить. И маленький остров рядом с огромными Соединенными Штатами Америки получил права и свободы именно благодаря тому, что Фидель Кастро, Че Гевара, Рауль Кастро и многие другие, объединенные общей идеей жить самостоятельно, сделали все для того, чтобы Куба обрела свободу», — сказал Володин на открытии выставки.
Он подчеркнул, что масштаб цели определяет масштаб личности, к которой идет эта личность.
«Поэтому когда мы говорим о Фиделе, он поставил перед собой цель — освободить Кубу от иноземных захватчиков, от колониалистов. И сделал все для этого, потому что эта цель у него поддерживалась всеми людьми. И он объединил их в рамках освободительного движения», — отметил председатель Госдумы.
Выставка подготовлена по инициативе КПРФ. Экспозиция объединяет архивные фотографии, документы и исторические материалы, отражающие ключевые этапы революционной борьбы кубинского народа, становления социалистической Кубы и многолетней деятельности ее лидера на международной арене, указано на сайте партии.
Почетными гостями на церемонии открытия стали посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес и посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.