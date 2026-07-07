Флигель усадьбы Елисеева продают в Воронеже за 38 млн рублей

По данным Rusprofile, АО «Энергетическая компания “Атомсбыт”» зарегистрировано в Воронеже в августе 2001 года. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Генеральный директор — Максим Рябцев, который также руководит ЗАО «Реконэнерго», специализирующимся на проектировании промышленных процессов и производств, и ООО «Бобровское охотничье хозяйство». Учредители скрыты. В 2025 году выручка компании составила 7,6 млрд руб. (+31%), чистая прибыль — 86 млн руб. (+47%).