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Нижегородскую федерацию бодибилдинга оштрафовали на 50 тысяч рублей

По регламенту организаторы обязаны были заблаговременно направить в органы внутренних дел комплект документов, включая утверждённый план мер безопасности.

Федерация бодибилдинга Нижегородской области получила административный штраф в размере 50 000 рублей — причиной стало отсутствие согласованного с МВД плана обеспечения безопасности на спортивном мероприятии. Об этом сообщили в Ni.Mash.

Речь идёт о турнире «Кубок Нижегородской области», который прошёл в апреле. По регламенту организаторы обязаны были заблаговременно направить в органы внутренних дел комплект документов, включая утверждённый план мер безопасности.

В федерации пояснили, что необходимая документация была подготовлена в полном объёме. Проблема, по словам представителей организации, возникла из‑за недопонимания: секретарь неверно интерпретировал задачу и не отправил бумаги на согласование.

Ранее две золотые медали завоевали каратисты из Нижнего Новгорода.