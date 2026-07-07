Нижегородскую федерацию бодибилдинга оштрафовали на 50 тысяч рублей

Федерация бодибилдинга Нижегородской области получила административный штраф в размере 50 000 рублей — причиной стало отсутствие согласованного с МВД плана обеспечения безопасности на спортивном мероприятии. Об этом сообщили в Ni.Mash.
Речь идёт о турнире «Кубок Нижегородской области», который прошёл в апреле. По регламенту организаторы обязаны были заблаговременно направить в органы внутренних дел комплект документов, включая утверждённый план мер безопасности.
В федерации пояснили, что необходимая документация была подготовлена в полном объёме. Проблема, по словам представителей организации, возникла из‑за недопонимания: секретарь неверно интерпретировал задачу и не отправил бумаги на согласование.
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