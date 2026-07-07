Двухъярусный мост в Калининграде с 17 июля станет односторонним

Ехать можно будет только со стороны улицы Портовой в сторону Правой набережной. Водителям легковых автомобилей, чтобы добраться из центра в Московский район, предлагают использовать другие мосты. Проезд грузового транспорта по двухъярусному мосту запрещён — для них рекомендована Вторая эстакада.