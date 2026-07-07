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Пьяный водитель насмерть сбил 3-летнего мальчика в Калининграде. Ему грозит до 12 лет

5 июля около 17:40 на улице Заводской в Калининграде произошла трагедия: 36-летний водитель Mercedes превысил скорость, не справился с.

Источник: Kaliningradnews

управлением, выехал на встречную полосу и сбил семью из трёх человек.

Трёхлетний мальчик скончался на месте. 23-летняя женщина и годовалая девочка госпитализированы.

Водитель задержан. Он был пьян — 0,6 мг/л в выдыхаемом воздухе. Ранее он уже привлекался к ответственности за пьяную езду. В 2016 году против него возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. В июле 2025 года его оштрафовали на 45 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Водитель помещён в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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