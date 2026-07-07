В Краснознаменске ищут подрядчика для благоустройства Сквера Переселенцев

Администрация Краснознаменского муниципального округа объявила аукцион на благоустройство Сквера Переселенцев. Начальная стоимость контракта составляет более 5,1 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.
Согласно документации, подрядчику предстоит расчистить территорию от кустарников и мелколесья, обустроить дорожки, установить скамейки и урны, смонтировать наружное освещение и провести озеленение.
В сквере появятся чугунные скамейки с деревянными сиденьями и спинками из ангарской сосны, а также чугунные урны.
Заявки на участие в торгах принимаются до 15 июля, итоги планируется подвести на следующий день. Завершить благоустройство сквера необходимо не позднее 1 октября текущего года.