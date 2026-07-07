Нижегородцам рассказали, с какими угрозами можно столкнуться на отдыхе в Египте

Медики рекомендуют строго соблюдать гигиенические правила: отказаться от сырой зелени, употреблять только фрукты с кожурой, избегать блюд из фарша и майонезных салатов. Питьевую воду следует использовать только из фабрично запечатанных бутылок даже для чистки зубов. Напитки со льдом в барах заказывать не рекомендуется. При резких запахах химикатов в номере следует требовать переселения.