Ош, Дубай, Доха — куда депортируют мигрантов из Волгограда за 9,5 млн руб

Волгоградское управление ФССП разместило заявку на услуги по депортации иностранцев, которые незаконно находятся на территории страны. Потратить на вывоз нарушителей из России с декабря 2026 года по декабрь 2027-го планируется 9 млн 464 тысячи рублей.
Подрядчику предстоит работать по графику 24 на семь без выходных и праздников. Не позднее часа после поступления заявки он должен будет предоставить информацию о наличии билетов на автобус, поезд или самолет.
Оплата будет производиться за счет федерального бюджета. При этом стоимость перелета оценивается в 2,15 тысячи рублей, железнодорожные и автобусные билеты — в 583 рубля. В числе точек земного шара, куда планируется доставлять незаконных мигрантов — Ташкент и Стамбул, Бишкек и Ош, Кабул и Доха, Сеул и Ханой, Гавана и Момбаса — всего 269 направлений.
Победитель конкурса уже определен. В протоколе подведения итогов сообщается, что им стал поставщик, предложивший сумму цен единиц товара 0,01 рубля.
Ранее «АиФ — НП» рассказывал, как проводят языковое тестирование мигрантов в Волгоградской области.