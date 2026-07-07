Ош, Дубай, Доха — куда депортируют мигрантов из Волгограда за 9,5 млн руб

Оплата будет производиться за счет федерального бюджета. При этом стоимость перелета оценивается в 2,15 тысячи рублей, железнодорожные и автобусные билеты — в 583 рубля. В числе точек земного шара, куда планируется доставлять незаконных мигрантов — Ташкент и Стамбул, Бишкек и Ош, Кабул и Доха, Сеул и Ханой, Гавана и Момбаса — всего 269 направлений.