Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ош, Дубай, Доха — куда депортируют мигрантов из Волгограда за 9,5 млн руб

Оплата будет производиться за счет федерального бюджета. При этом стоимость перелета оценивается в 2,15 тысячи рублей, железнодорожные и автобусные билеты — в 583 рубля.

Волгоградское управление ФССП разместило заявку на услуги по депортации иностранцев, которые незаконно находятся на территории страны. Потратить на вывоз нарушителей из России с декабря 2026 года по декабрь 2027-го планируется 9 млн 464 тысячи рублей.

Подрядчику предстоит работать по графику 24 на семь без выходных и праздников. Не позднее часа после поступления заявки он должен будет предоставить информацию о наличии билетов на автобус, поезд или самолет.

Оплата будет производиться за счет федерального бюджета. При этом стоимость перелета оценивается в 2,15 тысячи рублей, железнодорожные и автобусные билеты — в 583 рубля. В числе точек земного шара, куда планируется доставлять незаконных мигрантов — Ташкент и Стамбул, Бишкек и Ош, Кабул и Доха, Сеул и Ханой, Гавана и Момбаса — всего 269 направлений.

Победитель конкурса уже определен. В протоколе подведения итогов сообщается, что им стал поставщик, предложивший сумму цен единиц товара 0,01 рубля.

Ранее «АиФ — НП» рассказывал, как проводят языковое тестирование мигрантов в Волгоградской области.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше