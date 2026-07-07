45 трактористов из Башкирии примут участие в зрелищном «Трактор-шоу»

Во втором по счету увлекательном и зрелищном «Трактор-шоу» примут участие 45 трактористов Башкирии, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РБ. Оно состоится на республиканском семинаре-совещании «День поля-2026», который пройдет с 9 по 11 июля 2026 года на опытных полях Учебно-научного центра БашГАУ около деревни Ягодная Поляна Уфимского района.