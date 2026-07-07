«Самые популярные постановки — те, которые помнят родители»: в Театре кукол рассказали о прошедшем сезоне и планах на следующий

В числе таких он назвал «Волшебника изумрудного города»0+, «Муху-цокотуху»0+ и «Ёжика в тумане»0+. «Это спектакли, о которых мамы и папы могут потом поговорить с ребёнком, объяснить, рассказать… Они помнят сюжет. Да и сами могут вернуться в детство», — заметил Перебейнос.