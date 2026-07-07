Хабаровскому краю вновь сократили долг перед федеральным бюджетом

Хабаровскому краю в очередной раз сократили задолженность по бюджетным кредитам. Это уже третье такое решение за последние месяцы, а общая сумма высвободившихся средств достигла 16,3 млрд рублей.
Снижение долговой нагрузки на регионы идёт по поручению президента России Владимира Путина. Ранее Хабаровский край вошёл в число приоритетных субъектов, которым правительство РФ списало часть задолженности по бюджетным кредитам.
На первом этапе региону списали 7,78 млрд рублей долга перед федеральным бюджетом. По решению губернатора Дмитрия Демешина эти деньги направили на социальную инфраструктуру и дорожный ремонт — именно эти темы жители чаще всего поднимали в обращениях.
Теперь общий объём средств, которые остаются в крае после снижения долговой нагрузки, вырос до 16,3 млрд рублей. Для региона это не просто строка в финансовых документах, а возможность быстрее закрывать вопросы, которые напрямую влияют на качество жизни: дороги, коммунальную инфраструктуру, соцобъекты и благоустройство.
«С инициативой о списании долгов субъектам Федерации выступила партия “Единая Россия”, и президент Владимир Путин эту инициативу поддержал, превратив её в конкретный механизм помощи регионам. Мы говорим не об абстрактных миллиардах в отчётах, а о реальных объектах, которые появляются или обновляются благодаря этому решению», — отметил депутат Госдумы от Хабаровского края, руководитель регионального отделения «Единой России» Максим Иванов.
Высвободившиеся средства должны пойти на повышение качества жизни людей. Среди приоритетов — социальная сфера, дороги, объекты в городах и посёлках, а также проблемы, которые жители края поднимают на личных встречах с Дмитрием Демешиным.