15 котельных отремонтировали в Таганроге для подготовки к зиме

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о промежуточных итогах подготовки к отопительному периоду 2026−2027 годов. Об том она сообщила в своих соцсетях.
Так, уже выполнен планово-предупредительный ремонт на 15 котельных. Еще три котельные находятся в работе по улицам Котлостроительная, Октябрьская и Северная.
Из 1082 многоквартирных домов гидравлические испытания проведены в 475. Продолжается капитальный ремонт 11 аварийных участков тепловых сетей общей протяженностью 5600 метров.
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