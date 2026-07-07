«Отошла на несколько метров»: в Красноярске мужчина угнал заведенную иномарку

В Красноярске будут судить 27-летнего местного жителя, которого обвиняют в угоне автомобиля. Об этом сообщили в прокуратуре края.
История произошла в апреле 2026 года. Жительница Красноярска во время работы остановила свой Toyota Corsa у обочины. Машина стояла на аварийке с включенным двигателем, а девушка отошла всего на несколько метров, чтобы снять объявления с информационного щита.
Когда она вернулась, за рулем уже сидел незнакомый мужчина. Красноярка открыла водительскую дверь и потребовала выйти из машины, но тот нажал на газ. Девушка несколько десятков метров бежала рядом с автомобилем, держась за дверь и стойку, пытаясь остановить угонщика. Потом она упала на асфальт и получила ссадины рук и рану колена.
Далеко уехать мужчина не смог. Через несколько минут он не справился с управлением и врезался в гараж. После этого бросил поврежденную машину и ушел. Позже выяснилось, что красноярец был нетрезв и возвращался домой после ночи в клубе.
Во время расследования он признал вину, написал явку с повинной, выкупил у потерпевшей поврежденную машину, выплатил компенсацию морального вреда и извинился. Прокурор утвердил обвинение в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Максимальное наказание по этой статье — до 7 лет лишения свободы.
Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Красноярска.