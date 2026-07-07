«Отошла на несколько метров»: в Красноярске мужчина угнал заведенную иномарку

Когда она вернулась, за рулем уже сидел незнакомый мужчина. Красноярка открыла водительскую дверь и потребовала выйти из машины, но тот нажал на газ. Девушка несколько десятков метров бежала рядом с автомобилем, держась за дверь и стойку, пытаясь остановить угонщика. Потом она упала на асфальт и получила ссадины рук и рану колена.