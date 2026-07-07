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Водитель из Хабаровского края насмерть сбил инвалида-колясочника и уехал

Мужчина уже имел судимость за нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека, а также за пьяное вождение.

В Николаевске-на-Амуре 30-летнего местного жителя обвиняют в смертельном ДТП с участием мужчины в инвалидной коляске. Уголовное дело направили в суд, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

По данным следствия, авария произошла в марте 2026 года. Мужчина сел за руль Lexus пьяным, не справился с управлением и сбил человека, который передвигался на инвалидной коляске.

Пострадавший скончался на месте. Водитель после аварии уехал, но вскоре его нашли и задержали сотрудники Госавтоинспекции.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый уже имел судимость за нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека, а также за пьяное вождение. На стадии расследования он полностью признал вину.

Сейчас мужчина находится под стражей. Его автомобиль изъяли и поместили на территорию отдела полиции до решения суда. Дело рассмотрит Николаевский-на-Амуре городской суд.