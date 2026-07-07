В Ростове вынесли приговор за участие в украинском террористическом сообществе

26 декабря 2024 года подсудимый изъял из тайника посылку с составными частями СВУ, перенес их и хранил в своем гараже до обнаружения и изъятия 9 января 2025 года правоохранителями. Кроме того, Межанков получил видеофайл с инструкцией по изготовлению СВУ. Осужденный также 9 января 2025 года также изъял из другого тайника пакет с составными частями бомбы, который перенес в свой автомобиль, после чего был задержан.