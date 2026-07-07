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Площадь Павших Борцов зальют тоннами бетона

На площади Павших Борцов, еще недавно демонстрировавшей горожанам поистине марсианские пейзажи, приступили к.

На площади Павших Борцов, еще недавно демонстрировавшей горожанам поистине марсианские пейзажи, приступили к подготовке будущей пешеходной аллеи.

До укладки гранитной плитки, которая заменит на главной площади Волгограда асфальт, остается всего несколько этапов — монтаж арматурного каркаса, укладка железобетонной плиты. Однако за сухим перечислением планов по списку стоят серьезные фундаментальные работы.

— Сейчас специалисты монтируют арматурный каркас для железобетонной плиты. Толщина фундамента составит около 20 сантиметров, а вес стального каркаса — около 40 тонн, — рассказали в пресс-службе администрации Волгограда. — После этого рабочие зальют бетон. Только когда он наберется необходимой прочности, на площади Павших Борцов приступят к укладке гранитной плитки.

Одновременно в центре города меняют инженерные сети, в том числе 300 метров ливневки, сообщают в мэрии. Перед тем, как с площади Павших Борцов окончательно смахнут строительную пыль, подрядчику предстоит также обновить подпорные стены и лестницы, ведущие к храму Александра Невского.

— Рядом с Новым экспериментальным театром в свою очередь появится наземная парковка, — отчитываются в горадминистрации.

Кардинальные перемены в жизни одного из главных знаковых мест Волгограда начались сразу после празднования Дня Победы. На закрытой заборами площади сняли все покрытие, показав картины из прошлого.

— Все эти дома так или иначе прошли через Сталинградскую битву и были разобраны во второй половине 40-х гг. При этом подземные их части, фундаменты, низшие уровни первых этажей остались на месте и сейчас ковш экскаватора вместе со слоями асфальта крошит отчасти и этот царицынский кирпич, рассыпая его по земле красным порошком, — рассказывал волгоградский краевед Роман Шкода. — Вот так прошлое намекает нам о том, что оно прячется где-то под слоями асфальта, по всему городу.

В конце июня в центре города сняли с постамента памятник Александру Невскому. Фигуру небесного покровителя Волгограда увезли на реконструкцию на комбинат в Подмосковье. Там скульптуру князя не только омолодят, но и доработают — в его руках появится полутораметровый щит.

Масштабные работы на площади Павших Борцов и Привокзальной площади должны завершиться уже в этом году. Об этом на одном из выездных совещаний заявлял губернатор Андрей Бочаров.

Фото Андрея Поручаева.