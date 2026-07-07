Бензин АИ-95 продают в Нижегородской области по 199 рублей

Стоимость бензина марки АИ-95 в Нижегородской области вышла на новый рекорд, приблизившись к отметке 200 рублей за литр. Об этом сообщил дзержинский блогер Алексей Алексеев в своих социальных сетях.
Литр топлива АИ-95 за 199 рублей продают на заправке ESCO, что на улице Красноармейской в городе химиков. Как уточняет источник, за сутки цену на это горючее меняли трижды за сутки.
Ранее мы писали, что систему продажи бензина по номерам машин могут ввести в Нижегородской области. В выходные на АЗС региона выстроились огромные очереди.
Также мы выяснили, как подорожание топлива скажется на стоимости продовольствия.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше