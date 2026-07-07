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Бензин АИ-95 продают в Нижегородской области по 199 рублей

Топливо по такой цене автолюбители обнаружили в Дзержинске.

Источник: Живем в Нижнем

Стоимость бензина марки АИ-95 в Нижегородской области вышла на новый рекорд, приблизившись к отметке 200 рублей за литр. Об этом сообщил дзержинский блогер Алексей Алексеев в своих социальных сетях.

Литр топлива АИ-95 за 199 рублей продают на заправке ESCO, что на улице Красноармейской в городе химиков. Как уточняет источник, за сутки цену на это горючее меняли трижды за сутки.

Ранее мы писали, что систему продажи бензина по номерам машин могут ввести в Нижегородской области. В выходные на АЗС региона выстроились огромные очереди.

Также мы выяснили, как подорожание топлива скажется на стоимости продовольствия.

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