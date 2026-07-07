Нижегородцам объяснили порядок действий, если на вас неожиданно оформили кредит

Часто люди узнают о том, что на их имя без их ведома был оформлен кредит или заём, только когда начинают приходить требования от банка или микрофинансовой организации о возврате долга. В такой ситуации важно не паниковать, а действовать оперативно: обратиться к кредитору, подать заявление в полицию и собрать доказательства своей невиновности. Об этом рассказала юрист по банкротству физических лиц Евгения Боднар в беседе с РИАМО.
Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется регулярно проверять свою кредитную историю. Это можно сделать бесплатно дважды в год через бюро кредитных историй. Узнать, где хранится ваша кредитная история, можно на портале госуслуг.
Если вы получили требование о возврате кредита, первым делом необходимо выяснить обстоятельства его оформления. Для этого следует направить в банк или МФО письменное заявление с просьбой предоставить информацию о дате, способе и цели оформления займа. Боднар советует не игнорировать обращения кредитора, так как это может усложнить процесс разбирательства.
После этого необходимо обратиться в полицию. В заявлении следует подробно описать все обстоятельства, которые могут свидетельствовать о мошенничестве. Например, если вы были в другом городе в момент оформления кредита или получали подозрительные СМС с кодами подтверждения. Важно следить за ходом проверки или возбужденного уголовного дела.
Если кредитор не признаёт договор недействительным, можно обратиться в суд, приложив доказательства того, что вы сообщили о мошенничестве кредитору и в правоохранительные органы. Боднар отмечает, что судебная практика по признанию таких договоров недействительными благоприятна, хотя стопроцентной гарантии успеха нет.
Если отменить долг не удалось и вы не можете его выплачивать, можно рассмотреть процедуру банкротства физического лица. Однако перед этим рекомендуется проконсультироваться с профильным специалистом.
Для снижения риска мошенничества в будущем юрист советует установить самозапрет на оформление кредитов через портал госуслуг. Эта мера не исключает попыток мошенничества, но значительно усложняет злоумышленникам возможность оформить кредит на чужое имя.