Нижегородцам объяснили порядок действий, если на вас неожиданно оформили кредит

Часто люди узнают о том, что на их имя без их ведома был оформлен кредит или заём, только когда начинают приходить требования от банка или микрофинансовой организации о возврате долга. В такой ситуации важно не паниковать, а действовать оперативно: обратиться к кредитору, подать заявление в полицию и собрать доказательства своей невиновности. Об этом рассказала юрист по банкротству физических лиц Евгения Боднар в беседе с РИАМО.