Обреченные пришельцы: откуда в Нижегородской области взялись черепахи

«У нас даже был проект, давно, интернета тогда еще не было, мы просили не выпускать черепах в природу, а сдать нам, и большими коробками отвозили их в Астраханскую область. Нам натащили несколько десятков. Мы выпустили их в те места, где черепахи смогут дожить до глубокой старости, найти пару и вывести потомство», — вспоминает эколог.