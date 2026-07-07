Обреченные пришельцы: откуда в Нижегородской области взялись черепахи

Европейская болотная черепаха внесена в Красные книги многих регионов, но в Нижегородской области ее исключили из списка. И вовсе не потому, что она хорошо прижилась. Наоборот: особи, которых замечают нижегородцы, — это фактически «потеряшки», завезенные с юга. «Живем в Нижнем» поговорил с экологом Асхатом Каюмовым и научным редактором Красной книги региона Сергеем Баккой, чтобы разобраться, откуда в Нижегородской области взялись черепахи.
Живой сувенир с юга.
Европейская болотная черепаха считается полуводной — она проводит очень много времени в воде, но нередко выбирается на сушу. У нее овальный слегка выпуклый панцирь темного коричнево-зеленого оттенка. Длина может достигать 12−35 см., на лапах есть когти и перепонки. Отличительная черта болотной черепахи — длинный хвост и желто-оранжевые глаза. Эта рептилия распространена на юге, востоке и в центре Европы, на Кавказе, северо-западе Африки.
В России болотная черепаха — обычная обитательница водоемов южных регионов. Ее ареал протирается до южных границ Ульяновской и Пензенской областей. В нескольких регионах этот вид входит в Красные книги. Например, в Тульской области черепаха считается редким видом с недостаточной степенью изученности.
Сергей Бакка, консультант проекта «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области: ищем, изучаем, сохраняем», поддержанного Фонтом Президентских грантов, рассказал, что болотных черепах в Нижегородской области регулярно начали замечать начиная с 90-х годов. Очень много попадалось останков. Известны случаи, когда черепахи успешно переживали зиму, встречались даже детеныши. Поэтому специалисты-герпетологи (ученые, изучающие рептилий) допустили, что черепахи в регионе водятся. Этот вид включили в первое издание Красной книги региона.
Фото: Telegram-канал «Нижний Новгород I NN_TODAY».
Но дальнейшие исследования показали: постоянной, устойчиво размножающейся популяции нет.
«Черепахи в естественном виде в Нижегородской области не живут. Но добрые люди в огромном количестве тащат их как сувениры, когда ездят на юг страны. Все нижегородские черепахи были кем-то завезены и выпущены. Именно поэтому из Красной книги болотную черепаху исключили», — добавил Асхат Каюмов.
Маленькие черепахи очень симпатичны, и их частенько покупают детям. Но после отпуска «розовые очки» спадают, и владелец сталкивается с трудностями: питомца нужно кормить мясом, ему требуются большие просторные аквариумы, поскольку черепахи активно «пачкают» воду. Кроме того, рептилию необходимо правильно готовить к спячке.
При этом питомец останется диким и не привяжется к хозяину. «Тискать» его тоже не получится — болотная черепаха ощутимо кусается. Поэтому многие владельцы принимают решение выпустить животное. А затем этих черепах встречают отдыхающие и рыбаки. Например, не так давно рептилию выловили в черте Нижнего Новгорода.
Выживание черепах в Нижегородской области.
В регионе у болотных черепах врагов почти нет, но нормально существовать здесь им мешает холод.
«Слишком холодно для того, чтобы они размножались. Яйца не могут вызреть. Поэтому черепахи живут до состояния естественной старости и умирают. Но люди постоянно выпускают новых черепах», — рассказал Каюмов.
В какой-то момент приходилось даже спасать этих животных.
«У нас даже был проект, давно, интернета тогда еще не было, мы просили не выпускать черепах в природу, а сдать нам, и большими коробками отвозили их в Астраханскую область. Нам натащили несколько десятков. Мы выпустили их в те места, где черепахи смогут дожить до глубокой старости, найти пару и вывести потомство», — вспоминает эколог.
Сергей Бакка добавил, что проблема судьбы красноухой черепахи масштабнее, чем кажется, особенно в теплых европейских странах, например, Испании и Франции. Эта крупная рептилия, не имеющая врагов, способна нанести большой ущерб, поэтому спецслужбы их отлавливают.
«Болотная черепаха ущерба у нас ущерба не нанесет, поскольку ее привычный ареал совсем рядом. Водоемы примерно такие же, только чуть холоднее. Считать ее вредным интродуцентом нельзя. Тут скорее наоборот: люди наносят ущерб южным экосистемам, изымая черепах оттуда, где они являются обычным компонентом», — уточняет редактор Красной книги.
Фото: Telegram-канал «Твой Бор».
Страдает от любителей экзотики и сухопутная среднеазиатская черепаха, которую Международный союз охраны природы признал уязвимым видом. Тем не менее, из Казахстана и стран Средней Азии этих животных везут в Россию тысячами. Сообщения о задержании контрабандистов появляются периодически. Например, в начале июля 2026 года в Домодедово обнаружили злоумышленника с почти 500 среднеазиатскими черепахами.
В России, в том числе Нижегородской области, среднеазиатским черепахам помогают в рамках проекта «Красная книга? Не продается!». Как рассказал Асхат Каюмов, этих животных не только возвращают на родину.
«Мы занимаемся еще и тем, чтобы всю эту красоту, которая запрещена к свободному обороту, не продавали через интернет. Мы уже даже ухитрились договариваться с различными сервисами, чтобы подобные объявления блокировались», — объяснил эколог.
Активно идет и работа с законодательством. Ученые пытаются добиться изменений на федеральном уровне, чтобы упростить борьбу с торговлей редкими видами.
«Процесс межведомственного взаимодействия занимает очень много времени. Но работа идет, были пресечены несколько случаев торговли, с помощью прокуратуры, Росприроднадзора и полиции, несколько продавцов задержано», — отмечает Каюмов.
Фото: зоопарк «Лимпопо».
Могут ли черепахи прижиться в Нижегородской области.
Если климат продолжит теплеть, теоретически черепахи могут прийти в Нижегородскую область естественным путем. Такая тенденция в последнее время наблюдается, особенно у птиц.
«Для очень многих видов характерно распространение на север. Например, лебедь-шипун, большая белая цапля, усатая синица — все они пришли из ареала обитания болотной черепахи. Если так будет продолжаться, может, и черепахи к нам придут. А завозы просто ускорят этот процесс. Но предсказывать что-либо очень трудно», — говорит Сергей Бакка.
А вернуться в Красную книгу Нижегородской области болотная черепаха сможет только в том случае, если сможет хорошо себя чувствовать, зимовать, размножаться, но ее благополучной жизни будет что-то мешать.
«Если при низкой численности будут наблюдаться отлов и разрушение мест обитания, то черепаха вполне может вернуться в Красную книгу области. Однако это все лишь обсуждение вероятности», — заключил ученый.
«Попугай разогнал ворон и провел зиму на мусорке».
Кстати, черепахи — не единственные экзоты, которых выпускают в нижегородскую природу.
«В Москве часто наблюдают сбившихся в стаи волнистых попугаев, у нас такого не было, но встречались отдельные попугаи. Один раз мы отлавливали ару — у кого-то улетел и поселился около контейнерной площадки на Гребном канале, разогнал ворон и сорок, стал там самым главным. Зиму провел на мусорке, вполне выживая. Пока мы его не отловили и не отправили в зоопарк», — поделился Каюмов.
Были случаи и с экзотическими змеями, и с хищной кошкой сервалом, который сбегал от своих хозяев в Борском округе в 2022 году.
«Люди тащат домой разных животных. Поэтому законодательно определено, кого можно дома держать, кого нет. Черепах, к сожалению, можно держать дома, поскольку для человека они не опасны, хоть и могут больно укусить», — подытожил эколог.
Так что черепаха в нижегородском лесу — не чудо природы, а брошенный, ставший ненужным питомец. Такие черепахи обречены: они будут бродить по региону в одиночке, не имея возможности найти пару и завести потомство. А некоторые вовсе погибают от холода. Поэтому эксперты призывают ни в коем случае не покупать черепах в качестве сувенира. Помните, что изъятие животных из природы — незаконно.