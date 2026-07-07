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Авиапассажиры пытались вывезти из Калининградской области 85 кг киндер-сюрпризов в личном багаже

Шоколадные яйца с игрушками обнаружили при помощи рентгенотехники.

Авиапассажиры пытались вывезти из Калининградской области 85 килограммов киндер-сюрпризов в личном багаже. Шоколадные яйца с игрушками обнаружили при помощи рентгенотехники. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе региональной таможни.

Пассажиры также пытались вывезти из области восемь тысяч штук сигарет с фильтром, 200 свёрл по металлу и 200 гель-лаков для ногтей, 20 килограммов сухариков и 18 килограммов новой одежды.

«Всего в минувшем месяце инспекторами было предотвращено 56 случаев вывоза в багаже товаров, не предназначенных для личного пользования, в отношении которых не совершались таможенные операции по подтверждению статуса товаров как товаров ЕАЭС», — отметили в таможне.

В областной таможне напомнили, что при вывозе товаров из Калининградской области в другие регионы России нужно соблюдать правила беспошлинного ввоза. Если инспектор посчитает, что вещи в багаже не предназначены для личного пользования, их придётся оформлять в соответствии с федеральным законом.

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