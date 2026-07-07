Авиапассажиры пытались вывезти из Калининградской области 85 кг киндер-сюрпризов в личном багаже

В областной таможне напомнили, что при вывозе товаров из Калининградской области в другие регионы России нужно соблюдать правила беспошлинного ввоза. Если инспектор посчитает, что вещи в багаже не предназначены для личного пользования, их придётся оформлять в соответствии с федеральным законом.